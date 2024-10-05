مصرع وإصابة 11 شخصا إثر وقوع حادثي تصادم

لقى شخص مصرعه، وأصيب 10 آخرين بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادثى تصادم بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارات بتلك الحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع شخص وإصابة 8 أخرين بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم إثر انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمالة الزراعية بطريق الإقليمى - الضبعة.

وتم نقل جثة المتوفى إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون تحت تصرف النيابة العامة، كما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية.

كما أصيب شخصين بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين بمركز النوبارية بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لتقديم الرعاية الطبية .

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، تمهيدا لاحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث

كما حققت جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، العديد من النجاحات، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها ضبط 3 قضايا في مجال ضبط مخالفة الإجراءات الجمركية، و3048 مخالفة مرورية متنوعة، و49 قضية في مجال الأمن.

وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 278 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وقضيتين في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

وفى واقعة اخري كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد المواقع الإخبارية يتضمن قيام أحد الأشخاص بالترويج عن أعمال الدجل والسحر.

بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وتبين أنه (عامل – مقيم بمحافظة الأقصر).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة الأقصر، وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل) وبمواجهته أقر بقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى ، والترويج لنشاطه الإجرامى من خلال الفيديو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما لقى طالب مصرعه غرقا في نهر النيل بالحوامدية، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص غرقا في نهر النيل بالحوامدية، وتبين من خلال التحريات الأولية لرجال المباحث، أن الضحية يدعى "ك.ج" طالب، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.