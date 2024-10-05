تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بمطروح وضبط مرتكب الواقعة.

البداية عندما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح، بغياب صديق له مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بالغربية، عقب خروجه من منزله تاركًا سيارته الملاكى أمام منزل وعدم عودته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقًا وقطاع الأمن العام أسفرت الجهود عن عدم صحة رواية المبلغ وأنه وراء ارتكاب الواقعة.. وبمواجهته أقر بأنه نظرًا لسابقة قيامه بالتوقيع على إيصال أمانة بمبلغ "محدد" لصالح "المجنى عليه" لخلافات مالية بينهما ورغبته في استرداد الإيصال المُشار إليه قام باستدراجه بزعم استضافته بمنزله الكائن بدائرة القسم، واحتجازه للضغط عليه لاسترداد إيصال الأمانة.

وعقب حضور المجنى عليه ومطالبته باسترداد إيصال الأمانة حدثت بينهما مشادة كلامية قام خلالها بالتعدى عليه بسيخ حديدى محدثًا به عدة إصابات أودت بحياته، واستولى على هاتفه المحمول، ثم قام بالتخلص منه بدفنه بقطعة أرض فضاء خلف منزله، وقام بالتخلص من هاتفه المحمول عن طريق إلقائه بسيارة أجرة "ميكروباص" لإبعاد الشبهة الجنائية عنه، كما تم بإرشاده استخراج جثة المجنى عليه من مكان دفنها وضبط الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.