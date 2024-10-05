الجيش الإسرائيلي يستعد لهجوم كبير على إيران

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال عن مصدر، أن الجيش يستعد لهجوم كبير على إيران، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

ذكر إعلام إسرائيلي نقلا عن مصادر، أن البيت الأبيض يخشى من أن يؤثر الهجوم على منشآت نفطية إيرانية على سعر النفط والاقتصاد الدولي قبل شهر من الانتخابات، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

مسؤولون إسرائيليين: ليس لدينا خطط فورية لضرب المنشآت النووية الإيرانية



وقد ذكر إعلام أمريكي نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أنهم ليس لديهم خطط فورية لضرب المنشآت النووية الإيرانية.

وفي وقت سابق، أكدت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس، إن زيارة أمريكية لتل أبيب لمناقشة الرد الإسرائيلي على إيران ستكون في غضون 24 ساعة.

وأشار إلى أنه لم يُفصح عن موعد وصول الزيارة الرسمية، ولكن وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول إنه من المتوقع وصول قائد القيادة المركيزة الأمريكية كوريلا اليوم.

التنسيق الإسرائيلي الأمريكي:

وأضافت خلال تغطيتها للقاهرة الإخبارية، أن الزيارة المقبلة ستكون الخامسة لكوريلا إلى إسرائيل، التي تأتي دائمًا لتحقيق أهداف معينة، وللتنسيق الإسرائيلي الأمريكي، موضحة أن الزيارة ستركز على شكل وكيفية الضربة الإسرائيلية.

ولفتت إلى أن الضربة ستكون بالتعاون مع الدول التحالفية التي شاركت في صد الهجوم الإيراني للرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني الأخير، مشيرة إلى أن الزيارة تأتي بعد اتصال هاتفي بين كوريلا وبين رئيس أركان جيش الاحتلال هيلفي بعدما نفذت إيران الضربة الباليستية الأخيرة.



