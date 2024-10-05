زيارة أمريكية لتل أبيب لمناقشة الرد الإسرائيلي على إيران (شاهد)

قالت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس، إن زيارة أمريكية لتل أبيب لمناقشة الرد الإسرائيلي على إيران ستكون في غضون 24 ساعة، مشيرًا إلى أنه لم يُفصح عن موعد وصول الزيارة الرسمية، ولكن وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول إنه من المتوقع وصول قائد القيادة المركيزة الأمريكية كوريلا اليوم.

التنسيق الإسرائيلي الأمريكي:

وأضافت خلال تغطيتها للقاهرة الإخبارية، أن الزيارة المقبلة ستكون الخامسة لكوريلا إلى إسرائيل، التي تأتي دائمًا لتحقيق أهداف معينة، وللتنسيق الإسرائيلي الأمريكي، موضحة أن الزيارة ستركز على شكل وكيفية الضربة الإسرائيلية.

ولفتت إلى أن الضربة ستكون بالتعاون مع الدول التحالفية التي شاركت في صد الهجوم الإيراني للرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني الأخير، مشيرة إلى أن الزيارة تأتي بعد اتصال هاتفي بين كوريلا وبين رئيس أركان جيش الاحتلال هيلفي بعدما نفذت إيران الضربة الباليستية الأخيرة.

الهجوم الإيراني بالصواريخ الباليستية:

تابعت: «كان هناك اتصال هاتفي بين كوريلا وهيلفي، وكان النقاش حول تبعيات الرد الإيراني، وكيف سيكون الرد عليهم، ولكن الهجوم الإيراني بالصواريخ الباليستية كان ردًا على استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للسفارة الإيرانية في الأراضي السورية».