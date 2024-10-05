يثير الحساسية والالتهابات.. مخاطر شرب حليب البقر

كشفت أخصائية التغذية إيلينا سولوماتينا، بأنه غالبًا ما يثير الحليب لدى الأشخاص المعاصرين ردود فعل غير مرغوب فيها، وأن حليب البقر تعرض للانتقاد في الآونة الأخيرة باعتباره منتجًا لم يعد طبيعيًا وصحيًا كما كان من قبل وقد تحتوي على مواد غير مرغوب فيها وعلى سبيل المثال، المضادات الحيوية المستخدمة في علاج الأبقار، أو المواد المضافة المستخدمة لتحفيز الرضاعة.

وقالت الطبيبة في تعليق لصحيفة "فيتشرنايا موسكفا": "بالنسبة لكثير من الناس، يثير الحليب الحساسية والالتهابات ورد فعل سلبي لجهاز المناعة" .

وعلقت على الاتجاه نحو التخلي عن حليب البقر واستبداله بالحليب النباتي، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن الأشخاص المعاصرين يظهرون في كثير من الحالات عدم تحمل بروتين الحليب الموجود في حليب البقر، إلا أنه لا ينبغي اعتباره غير ضروري وخطير، أما الحليب النباتي فهو ليس بديلاً كاملاً للحليب الطبيعي من أصل حيواني.

وأكدت خبيرة التغذية أن الحليب النباتي قد يكون مفيدا للجسم كمصدر للبروتين، لكنه ليس حليبا حقيقيا، محذره من أنه عند إنتاج الحليب النباتي، يتم إضافة الفوسفات والمثبتات وغيرها من المواد إلى المشروبات.

وفقًا لـ Solomatina، يمكنك تضمين حليب النبات في نظامك الغذائي، ولكن إذا لم تكن متعصبًا، فلا يجب عليك التخلي عن حليب البقر عالي الجودة وفي هذه الحالة، سيكون النظام الغذائي أكثر تنوعا، وسيكون الجسم قادرا على الحصول على مواد مغذية مختلفة.