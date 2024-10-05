القبض على 4 عناصر إجرامية لقيامهم بزراعة البانجو المخدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 4 عناصر إجرامية بالجيزة لقيامهم بزراعة قطعة أرض بنبات البانجو المخدر.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة قيام "4 عناصر إجرامية" بزراعة نبات البانجو المخدر بقطعة أرض على مساحة 3 أفدنة كائنة بدائرة قسم شرطة الواحات بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم "كميات من نبات البانجو المخدر- 2 بندقية آلية- 3 خزينة- عدد من الطلقات- 2 سيارة".

هذا وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بـ"6 ملايين جنيه تقريبًا".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، وتم إعدام المواد المخدرة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار بالمواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.