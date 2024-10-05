مصرع طالب غرقا في نهر النيل

لقى طالب مصرعه غرقا في نهر النيل بالحوامدية، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص غرقا في نهر النيل بالحوامدية، وتبين من خلال التحريات الأولية لرجال المباحث، أن الضحية يدعى "ك.ج" طالب، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.

وفى سياق اخر فقد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح بلاغًا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) بغياب صديق له (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بالغربية) عقب خروجه من منزله تاركاً سيارته الملاكى أمام منزل وعدم عودته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقاً وقطاع الأمن العام أسفرت الجهود عن عدم صحة رواية المبلغ وأنه وراء إرتكاب الواقعة.. وبمواجهته أقر بأنه نظراً لسابقة قيامه بالتوقيع على إيصال أمانة بمبلغ "محدد" لصالح "المجنى عليه" لخلافات مالية بينهما ورغبته فى إسترداد الإيصال المُشار إليه.. فقام بإستدراجه بزعم إستضافته بمنزله الكائن بدائرة القسم ، وإحتجازه للضغط عليه لإسترداد إيصال الأمانة.

وعقب حضور المجنى عليه ومطالبته بإسترداد إيصال الأمانة حدثت بينهما مشادة كلامية قام خلالها بالتعدى عليه بسيخ حديدى محدثاً به عدة إصابات أودت بحياته ، وإستولى على هاتفه المحمول ثم قام بالتخلص منه بدفنه بقطعة أرض فضاء خلف منزله ، وقام بالتخلص من هاتفه المحمول عن طريق إلقائه بسيارة أجرة "ميكروباص" لإبعاد الشبهة الجنائية عنه.. كما تم بإرشاده إستخراج جثة المجنى عليه من مكان دفنها وضبط الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.