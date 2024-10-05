تناول الطعام أمام التلفاز يزيد خطر السمنة بنسبة 40%

لاحظ خبراء التغذية الأمريكيون تناول الطعام لأكثر من 12 ألف شخص وقد وجد أنه إذا تناول الناس الغداء أو العشاء أمام التلفزيون، فإن خطر إصابتهم بالسمنة اللاحقة يزيد بنسبة 40%.

إن البالغين الذين لا يشغلون التلفاز أبدًا أثناء تناول الطعام يقللون من خطر الإصابة بالسمنة بنسبة ملحوظة تصل إلى 40% ويمكن تخفيضها بنسبة 26% أخرى إذا كنت تفضل الأطباق المطبوخة في المنزل بدلاً من تناولها في المقاهي أو المطاعم. وعلى الرغم من أن نتائج هذه الدراسة لا تبدو جديدة، إلا أن مؤلفيها يسلطون الضوء على أن غالبية الناس في العديد من البلدان يواصلون تناول الطعام أمام التلفزيون، وهذا يسبب الامتصاص اللاواعي لمزيد من السعرات الحرارية.

وقد وجدت الأبحاث السابقة أنه يجب على الأشخاص تناول وجبات الطعام مع أسرهم لتقليل خطر الإصابة بالسمنة والآن أثبت العلماء أن الإنسان يستطيع أن يأكل بأمان بمفرده أو ضمن مجموعة، ولكن من المهم تناول وجبات مطبوخة في المنزل وعدم مشاهدة التلفاز.

وأخبر المشاركون في الدراسة باحثي كليات الطب في أوهايو عن عدد المرات التي يتناولون فيها الطعام في المنزل مع أفراد الأسرة، وعدد المرات التي يشاهدون فيها التلفزيون، وعدد الوجبات التي يعدونها في المنزل.

ثم قام الباحثون بحساب مؤشر كتلة الجسم لكل شخص وإذا تجاوزت 30 فهذا يدل على السمنة، وينتمي حوالي 35% من المشاركين إلى هذه الفئة، ووجد الباحثون أن عدد الوجبات التي يتناولها الشخص مع أفراد الأسرة ليس له أي تأثير على احتمالية الإصابة بالسمنة ولكن الطبخ المنزلي ساعد في تقليل مخاطره.