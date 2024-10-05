يوم المُعلم العالمي.. الأزهر ينصح الطلاب بـ 10 حقوق للمُعلّم

تُنظم اليونسكو اليوم العالمي للمعلمين سنوياً بتاريخ اليوم 5 أكتوبر منذ عام 1994، لإحياء ذكرى توقيع توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية لعام 1966 بشأن أوضاع المدرسين.

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن للمعلم دورًا كبيرًا في بناء شخصية طلابه، والارتقاء بمستواهم التربوي والمعرفي؛ لهذا ينبغي أن يُعامل بإجلال واحترام، وأن تكون نظرة الطالب إليه نظرة تأدب واقتداء، وقدم المركز أهم حقوق المعلم على طلابه في اليوم العالمي للمعلم.

أهم 10 حقوق للمعلم على طلابه

1- توقيره وتقديره.

2- الإنصات إليه والاستفادة منه.

3- مناداته بما يليق به من الاحترام والتكريم.

4- التواضع له.

5- عدم مقاطعته أو التشويش عليه.

6- خفض الصوت عند الحديث معه.

7- الاستماع لنصحه وامتثال توجيهه.

8- شكره والثناء عليه.

9- حفظ جميله.

10- عدم مجادلته بقصد إحراجه

وأضاف الأزهر عبر صفحته بـ«فيسبوك»، بمناسبة يوم المعلم العالمي، أنه بالنظر إلى حوار سيدنا موسى عليه السلام مع سيدنا الخضر لما كان سيدنا موسى متعلمًا بين يديه، قال سبحانه: «قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا * قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا * وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا * قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا» [الكهف: 66-69].

ونصح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الطلاب بالتفاؤل وعدم الاستماع إلى المتشائمين، قائلًا: «استقبل عامك الدراسي الجديد بتفاؤل، ولا تستمع للمتشائمين، قال صلى الله عليه وسلم: «..وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ» قِيلَ: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: «الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ». (مُتفق عليه).

وتابع المركز كان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يعجبه الفأل؛ لأنّ التّشاؤم سوء ظنّ بالله تعالى بغير سبب محقّق، والتّفاؤل حسن ظنّ به، والمؤمن مأمور بحسن الظّنّ بالله تعالى على كلّ حال".

وجدير بالذكر أن اليوم العالمي للمعلمين فرصة للاحتفال بالإنجازات والنظر في طرق كفيلة بمواجهة التحديات المتبقيّة، وذلك من أجل تعزيز مهنة التدريس، وهو يجري تنظيم اليوم العالمي للمعلمين بالشراكة مع منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والاتحاد الدولي للمعلمين، لأن المعلمون يؤدون دوراً محورياً في تحديد معالم المستقبل من خلال تنشئة الطلاب والدفع بعجلة التقدم في مجال التعليم.