وجه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية النصح للطلاب في عامهم الدراسي الجديد، حيث حثهم على أهمية استقبال العام الدراسي الجديد بالنشاط واليقظة.

العالمي للفتوى ينصح الطلاب في عامهم الدراسي الجديد

وأضاف المركز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي(فيسبوك) أنه على الطلاب استقبال العام الدراسي الجديد بمزيد من الإقبال على العلم.

وشدد العالمي للفتوى على ضرورة الاستعاذة من الكسل كل مساء وصباح، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الكسل في أذكار الصباح والمساء فيقول عليه أفضل الصلاة والسلام:" اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل". أخرجة البخاري

عاء بداية العام الدراسي الجديد:

اللهم وفقني في العام الدراسي الجديد وارزقني فيه حسن الفهم والعلم وصحبة الأخيار.

اللهم اجعل بداية العام الدراسي خير لنا ولجميع زملائنا ، وجنبنا فيها الشرور.

اللهم أنتَ الأبدي القديم، وهذه سَنَةٌ دارسية جديدة، أسألك فيها العصمة من الشيطان وأوليائه، والعَوْنَ على هذه النَّفْس الأمَّارة بالسُّوء، والاشتغال بما يقرِّبُني إليك، يا ذا الجلال والإكرام.

رب اشرح لي صدري، و يسر لي أمري, و احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن متى شئت سهلا، يا أرحم الراحمين.

اللهم ثبت قلوب أبنائي على الإيمان ووفقهم لما فيه النجاح وأعنهم على نصرة المسلمين.

اللهم بيديك كل الأمر فلا تكلهم لغيرك فلا مجير لهم من غياهب الدهر سوى نور هدايتك

اللهم اهدهم لما تحب و ترضى، اللهم هبنا علما ينتفع به، وعملا يقربنا إليك .

رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا

رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل العقدة من لساني، يفقهوا قولي

اللهمّ افتح لنا خزائن رحمتك، اللهمّ رحمة لا تعذّبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرًا، وإليك فقرًا وفاقة، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفًا.

اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك واسرارنا بطاعتك، انك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل .

اللهم إني توكلت عليك، وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، لا إله إلا الله الحليم الكريم رب العرش العظيم .