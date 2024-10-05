رئيس جامعة سوهاج يكرم 2000 طفل من حفظة القرآن بمدرسة القرآن الكريم

حالة من الفرحة والسعادة غمرت مئات الأطفال من حفظة القرآن الكريم في بمدرسة تحفيظ القران الكريم بالصلعا، خلال تكريمهم في حفل بهيج نظمته جامعة سوهاج، حيث كرم الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة عدد كبير من حفظة القرآن الكريم من أطفال وفتيات والذي تجاوز عددهم ٢٠٠٠، منهم من أتم حفظ كتاب الله و بينهم أطفال من ذوى الاعاقة البصرية وأطفال لم يتجاوز عمرها ٤ سنوات.

وقال "النعماني" ان ماشهدته من روعة الأداء للأطفال شىء يقشعر له الأبدان من جمال التلاوة، ويدعو للفخر بأطفال المستقبل وخاصة أن الحفظة فى أعمار صغيرة وحفظ كتاب الله بتجويد وترتيل وأحكام غايه في الصعوبة"، مشيداً برواد العمل الخيري بالمدرسة وما يبذلوه من مجهودات التي تصب في مصلحة أبناء القرية التي أيدها الله بحفظ القرآن، داعياً بالاستمرار في هذا العمل المبارك بقوله (صلى الله عليه وسلم (خيركم من تعلم القرآن وعلمه).

وأكد “النعماني” علي ان الجامعة تسعي لتنفيذ الاهداف الاجتماعية و التنمية البشرية التي تسعي لتحقيقها المبادرة الرئاسية "بداية"، من خلال تنفيذ العديد من الفعاليات والانشطة التي تستهدف كافة الفئات العمرية، مؤكداً علي ضرورة تضافر جهود كافة المؤسسات الاجتماعية والخيرية لتنظيم هذه الزيارات وتكريم مثل هولاء الأطفال المبدعين، و تشجيعهم على الجهد للتعلم و حفظ القرآن الكريم فى مرحلة الصغر، معرباً عن فخره وسعادته بوجود أطفال من ذوي الاعاقة البصرية داخل المدرسة والذين يحضرواً يومياً من منزلهم لحفظ القرآن، الي جانب الاطفال الذين لم يتجاوز اعمارهم ٤ سنوات.

وأشاد “النعماني” بالقائمين علي هذا العمل الخيري والمتطوعين لخدمة حفظة كتاب الله وتعليم أحكامه، ومنهم متطوعات من خريجات المدرسه حصلن على مؤهلات جامعية من كليات الأزهر الشريف وجامعات اخري، والذي لم يقتصر الأمر على قرية الصلعا فقط حيث أن المدرسه مفتوحة للقرى المجاورة أيضا،

وقدم احمد عبدالرحمن المسؤول عن المدرسة خالص الشكر والامتنان للدكتور حسان النعماني لدعمه لكافة الأطفال، وتكريمه المعنوي والمادي لهم حيث وجه بصرف مكافاة الف جنيه لكل من اتم حفظ القران الكريم وعددهم ٢٣ حافظاً، كما وجه ايضا بإعفاء الطلاب والمحفظات الذين مازالوا يدرسون بالجامعة من المصروفات الدراسية، الي جانب تحمل كافة المصاريف اللازمه لتجهيز قاعتين من قاعات الحفظ بالمدرسة لتكون علي المستوي اللائق، و قيامه بتوزيع الهدايا و الادوات المدرسية علي الاطفال في جو ملئ بالبهجه والسعاده، مثنياً علي هذا الدعم الكبير والذي سيكون دافعاً للجميع للإستمرار وزياده اعداد الاطفال بالمدرسة وتشجيعاً لهم علي تميزهم وتفوقهم .

واضاف “احمد عبد الرحمن” انه خلال الزيارة استمع الدكتور حسان النعماني لنماذج من القراءات للطلاب الدارسين، خلال تفقده قاعات الدراسة وعددها 20 قاعة تشمل قاعات أبو بكر الصديق، الزبير بن العوام وعلى بن أبى طالب، عمر بن عبد العزيز وعثمان ابن عفان، وأبى هريرة وطلحة بن عبدالله وخديجة بنت خويلد وأسماء بنت أبى بكر وغيرها من القاعات، مشيداً باداء الأطفال في القراءه وباصواتهم العذبه وتعلمهم أحكام التجويد، مضيفاً ان نظام الدراسة والحفظ 3 أيام فى الأسبوع الجمعة والأحد والأربعاء من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الخامسة مساء على فترتين كل فترة ساعة ونصف الساعة.

وجدير بالذكر ان المدرسة امتداد لنبته الخير منذ أكثر من مائه عام فى تحفيظ القرآن الكريم من مشايخ القريه رحمهم الله الشيخ عبدالغفار والشيخ محمد محمود قاسم والشيخ رمضان الكودى والشيخ أحمد مهران سالم

ضم وفد الجامعة كلاً من الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، الدكتور علام عبد المنعم عميد كليه الصيدله الدكتور صدقي ابو ليلة عميد كليه الدراسات العليا والبحوث البيئية، الدكتور علاء غالب رئيس اسرة طلاب من اجل مصر وعدد من اعصاء هيئة التدريس والحهاز الاداري والطلاب بالجامعة، وبحضور المستشار عاصم الكردى نائب رئيس هيئه قضايا الدولة، بلال خلف عمده قرية الصلعا مركز سوهاج، الدكتور حسام أمين رئيس اتحاد المهن الطبيه بسوهاج، الدكتور محمد ابوالفتوح استاذ بكليه التربية الرياضيه وفريق عمل مدرسه القرآن الكريم، مصطفي ابراهيم المسؤول الاداري بموسسة حياه كريمه، الشيخ محمد كامل مدير إدارة أوقاف اخميم، أحمد عبدالرحمن حسن المحامى بالنقض وحفاظاً الذكر بالمدرسه، عاصم زيدان مدير المدرسه، الشيخ خالد حسن أبو طراد، الشيخ مصطفى أبو السنون، محمد خلف مشرف عن الحلقات بالمدرسه، المهندسه آلاء عبدالعظيم منسق عام بالمدرسه.