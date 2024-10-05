جوتا يضع ليفربول في المقدمة أمام كريستال بالاس

انتهى الشوط الأول من المباراة المقامة حاليا بين فريقي ليفربول وكريستال بالاس، بتقدم الريدز بهدف دون رد.

تقام المباراة ضمن إطار مباريات الجولة السابعة بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لموسم 2024 / 2025.

بدء فريق ليفربول اللقاء ضاغطا على الخصم لإحراز هدف التقدم، عن طريق لاعبي خط الهجوم.

هدف التقدم

وافتتح ديوجو جوتا التسجيل في ملعب "سيلهيرست بارك" في مباراته رقم 100 في جميع المسابقات مع ليفربول.

وسيطر لاعبو ليفربول على الكرة في وسط الملعب دون خطورة على مرمى المنافس.

وكاد إسمايلا سار أن يسجل هدف التعادل بعد تصويبة من داخل منطقة الجزاء لصالح كريستال بالاس لكن تصدى لها حارس المرمى ببراعة.

لينتهى نصف المباراة بتقدم ليفربول بهدف نظيف.