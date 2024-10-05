السيسي يصافح عددًا من قدامى قادة حرب أكتوبر (فيديو)

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على مصافحة عدد من قدامى قادة حرب أكتوبر، وعدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من كبار رجال الدولة.

وقام الرئيس السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات.

يذكر أنه بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة تقرر فتح المتاحف العسكرية مجاناً لاستقبال الجماهير يوم غدٍ السادس من أكتوبر، متضمنة منطقة العرض المكشوف للأسلحة ببانوراما حرب أكتوبر ومتحفى العلمين وبورسعيد.



يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر من رجال القوات المسلحة وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وصون قدسيته.