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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الطريق إلى البرلمان

رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بالذكرى الـ 51 لنصر أكتوبر العظيم

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر العظيم .

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جاء نص برقية التهنئة : " ستظل ملحمة السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣، علامة فارقة ومؤثرة فى التاريخ السياسي والعسكري لمصر والمنطقة، ودرسا عملياً قاسياً لكل من تسول له نفسه الاعتداء على شبر واحد من أرض مصر.. نتذكر من خلالها تضحيات أبطالنا من رجال القوات المسلحة الذين هانت عليهم أرواحهم الطاهرة الزكية، ولم تهن مكانة الوطن في قلوبهم؛ فقهروا المستحيل وسطروا أروع صور البطولة التي سجلها التاريخ بحروف من نور ليحيا كل مصري وعربي كريماً مرفوع الهامة فخور بانتمائه لوطنه وأمته. "

وتابع رئيس مجلس النواب : " وبمناسبة حلول الذكرى الحادية والخمسين لهذا النصر العظيم، يشرفني أن أتقدم إلى سيادتكم - بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب – بأسمى أيات التهاني وأطيب الأمنيات، راجيا العلي القدير أن تبقى مصر أرض الكنانة قيادة وشعبا في عزة ومنعة إلى يوم الدين، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير. " 

وكل عام وسيادتكم بخير.

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