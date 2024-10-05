السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

الاحتلال يواصل عرقلة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لغزة (شاهد)

دخول المساعدات الإنسانية
دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة من معبر رفح البري

قال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من  رفح المصرية، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا زالت تواصل عرقلة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من خلال منفذ كرم أبو سالم الذي تدخل من خلاله المساعدات بشكل مؤقت.

txt

أردوغان: تركيا أرسلت 30 طنا من المساعدات الإنسانية إلى بيروت

txt

مجلس الأمن يناقش وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

المساعدات الإنسانية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن  المساعدات الإنسانية تدخل إلى قطاع غزة بناءًا على الاتفاق الذي حدث بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن.

ولفت إلى أن اليوم السبت يعد اليوم الرابع الذي تمنع فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي من دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع المحاصر من نقص الإمدادات الغذائية والطبية والوقود اللازم للعملية الحيوية داخل قطاع غزة. 

دولة الاحتلال الإسرائيلي

وتابع: «دولة الاحتلال الإسرائيلي عملت على تقليص المساعدات الإنسانية والشاحنات التي تدخل منذ سبتمبر الماضي، فضلا عن أن دولة الاحتلال عملت على تقليل أيام عمل منفذ كرم أبو سالم إلى يومين أو ثلاث أيام طوال الأسبوع».

مواد متعلقة

رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بالذكرى الـ 51 لنصر أكتوبر العظيم

الإثنين.. مجلس النواب يناقش تعديلات قانون صندوق مصر السيادي

ننشر تصريحات رئيس مجلس النواب فى جلسة افتتاح دور الانعقاد الخامس

"مصر جميلة" .. دراما وموسيقى وتصنيع عرائس في ورش الثقافة المجانية للموهوبين بالدقهلية
الجريدة الورقية