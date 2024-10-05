الاحتلال يواصل عرقلة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لغزة (شاهد)

قال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من رفح المصرية، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا زالت تواصل عرقلة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من خلال منفذ كرم أبو سالم الذي تدخل من خلاله المساعدات بشكل مؤقت.

المساعدات الإنسانية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المساعدات الإنسانية تدخل إلى قطاع غزة بناءًا على الاتفاق الذي حدث بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن.

ولفت إلى أن اليوم السبت يعد اليوم الرابع الذي تمنع فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي من دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع المحاصر من نقص الإمدادات الغذائية والطبية والوقود اللازم للعملية الحيوية داخل قطاع غزة.

دولة الاحتلال الإسرائيلي

وتابع: «دولة الاحتلال الإسرائيلي عملت على تقليص المساعدات الإنسانية والشاحنات التي تدخل منذ سبتمبر الماضي، فضلا عن أن دولة الاحتلال عملت على تقليل أيام عمل منفذ كرم أبو سالم إلى يومين أو ثلاث أيام طوال الأسبوع».