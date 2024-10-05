السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الرئيس الإماراتي يؤكد ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في لبنان

محمد بن زايد و ميقاتي
محمد بن زايد و ميقاتي

تلقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من رئيس حكومة الجمهورية اللبنانية نجيب ميقاتي.

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وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية وام، أعرب ميقاتي، خلال الاتصال عن شكره وتقدير للرئيس الإماراتي لتوجيهه بتقديم حزمة مساعدات إغاثية عاجلة بقيمة 100 مليون دولار إلى الشعب اللبناني، مثمناً مواقف دولة الإمارات الأخوية تجاه لبنان وشعبه في الظروف المختلفة.

 

من جهته، أكد بن زايد، وقوف دولة الإمارات إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق في ظل الظروف التي يمر بها، مجدداً موقف الدولة تجاه وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، وضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف إطلاق النار، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين بموجب القانون الدولي.

 

وأطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة حملة الإغاثة الوطنية التي حملت اسم «الإمارات معك يا لبنان» لدعم لبنان وشعبه في ظل التصعيد الميداني الحاصل.

 

وبناء على أمر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي إلى لبنان، أرسلت دولة الإمارات وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، الجمعة، طائرة مساعدات تحمل 40 طناً من الإمدادات الطبية العاجلة.

 

ويأتي إرسال الطائرة في إطار الجهود الإنسانية لدولة الإمارات في دعم الشعب اللبناني الشقيق، وتعبيراً عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين خاصة في هذه الظروف الحرجة، وتجسيداً لرؤية دولة الإمارات الإنسانية ولمبادئ الأخوة التاريخية في تقديم العون وقت الأزمات.

 

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