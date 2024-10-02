ميقاتي يدعو لوحدة اللبنانيين في مواجهة العدوان الإسرائيلي

أعرب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عن إدانته الشديدة للعدوان الإسرائيلي على لبنان، مؤكدًا ضرورة وحدة اللبنانيين في مواجهة هذا العدوان ، وأشار ميقاتي في تصريحاته إلى أن العدوان الإسرائيلي يُعتبر "وحشيًا" ويسعى إلى تفجير المنطقة بأسرها، مما يستوجب ردود فعل موحدة من جميع الأطراف اللبنانية.

وطالب ميقاتي بوقف فوري لإطلاق النار وتطبيق القرار 1701 الذي ينص على إنهاء النزاع والتأكيد على استقرار المنطقة. كما دعا إلى إرسال الجيش اللبناني إلى جنوب نهر الليطاني لتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق المتأثرة بالصراع.

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، حيث أُعلن عن تنفيذ حزب الله لعمليات عسكرية ضد القوات الإسرائيلية في محيط بلدة كفركلا ومناطق أخرى في الجنوب. وقد أشار الحزب إلى استهدافه لعدة مواقع عسكرية إسرائيلية، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي.

كما أن التصريحات تتزامن مع مخاوف من تفاقم الصراع في المنطقة، حيث دعا العديد من المسؤولين اللبنانيين إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي لضمان الأمن والسلام في لبنان.

تتوالى ردود الأفعال من مختلف الأطراف السياسية اللبنانية، مما يعكس حالة من القلق من الأوضاع الأمنية التي تشهدها البلاد، في ظل الحاجة الملحة للتوافق والوحدة لمواجهة التحديات التي تواجه لبنان.

حزب الله يعلن عن سلسلة عمليات ضد القوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني

أعلن حزب الله في بيان له عن تنفيذ مجموعة من العمليات العسكرية ضد القوات الإسرائيلية في محيط بلدة كفركلا ومناطق أخرى في جنوب لبنان، حيث أكّد الحزب أنه فجر عبوة ناسفة في قوة مشاة إسرائيلية تسللت إلى منزل في المنطقة، مما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف تلك القوة.

كما أضاف البيان أن الحزب استهدف تجمعاً لقوات العدو في بساتين المطلة، محققًا إصابات مباشرة. وأكدت المعلومات أن الحزب نفذ أيضًا تفجير عبوة ناسفة أخرى ضد قوة إسرائيلية أثناء تسللها باتجاه بلدة يارون، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين.

وإضافة إلى ذلك، أعلن حزب الله أنه تصدى لمروحية معادية في أجواء مستعمرة بيت هيلل باستخدام صاروخ أرض جو، مما يعكس استمرار التوتر والاشتباكات بين الحزب والقوات الإسرائيلية في المنطقة.

تأتي هذه العمليات في سياق تصاعد المواجهات بين حزب الله وإسرائيل، حيث شهدت الأيام الماضية تبادلًا متزايدًا للهجمات بين الطرفين. وفي وقت سابق، أعرب مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم من تصاعد الأنشطة العسكرية لحزب الله، مؤكدين التزامهم بالرد على أي تهديدات.

تتواصل الأوضاع في جنوب لبنان في ظل تصاعد التوترات، حيث يبدو أن الاشتباكات قد تزداد في الفترة المقبلة، مما ينذر بتطورات خطيرة قد تؤثر على الاستقرار في المنطقة.