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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

"القومي للمسرح" يحتفي بعيد ميلاد جمال يوسف

الفنان جمال يوسف
الفنان جمال يوسف

يحتفي المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، اليوم السبت، عيد ميلاد الفنان جمال يوسف.

ويأتي الاحتفاء بعيد ميلاده بهدف إبراز القدوة الفنية للأجيال الحالية والقادمة، ويعد هو أحد العلامات البارزة في تشكيل ملامح الفن المصري، بما قدمه من أعمال أثرت في وجدان الشعب المصري.

معلومات عن الفنان جمال يوسف

شارك في العديد والعديد من الأعمال.

ومن أهم أعماله التي شارك بها: مسلسلات (التوأم) عام 1997، (أم كلثوم) عام 1999، (البحار مندي) عام 2001، (فارس بلا جواد) عام 2002، (الليل وآخره) عام 2003، (عباس الأبيض في اليوم الأسود) عام 2004، (مبروك جالك قلق) و(ريا وسكينة) عام 2005، (حدائق الشيطان) عام 2006، ومسلسل (القاصرات) عام 2013.

وشارك ببعض الأفلام، ومنها: (صعيدي رايح جاي) و(أيام السادات) عام 2001، (فيلم هندي) عام 2003، وفيلم (الغابة) عام 2008.

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