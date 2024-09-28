اعتزال نشوى مصطفى التمثيل نهائيًا.. في هذا الموعد (ما السبب الحقيقي؟)

فاجأت الفنانة نشوى مصطفى الجمهور بتفكيرها في اعتزال الفن والتمثيل نهائيًا خلال الفترة الحالية، مؤكدة أنها راضية تمامًا عما قدمته من أعمال منذ بداية مشوارها الفني وحتى يومنا هذا، وذلك خلال لقائها مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج “ضيفي”، المذاع عبر قناة "الشرق" الفضائية.

سبب تفكير نشوى مصطفى في الاعتزال:

أضافت نشوى مصطفى: "بفكر في اعتزال الفن، أعمالي قلت ومبقتش كتيرة فإيه المانع إني أخد قرار بدل ما أنا قاعدة في انتظار إن الاعتزال يجي أو لأ".

وتابعت نشوى: "الحمد لله كفاية كده، وبفكر أخد القرار ويومها هيكون عن اقتناع ويقين إني راضية تمامًا".

نشوى مصطفى

آخر أعمال نشوى مصطفى:

كانت آخر أعمال الفنانة نشوى مصطفى مسلسل “إمبراطورية ميم”، الذي خاضت به ماراثون دراما رمضان الماضي 2024، مسلسل "إمبراطورية ميم"، المأخوذ عن رواية الأديب إحسان عبدالقدوس، التي تحمل نفس الاسم، التي تحولت أيضًا إلى فيلم سينمائي إنتاج عام 1972.

مسلسل “إمبراطورية ميم”:

مسلسل إمبراطورية ميم يضم نخبة من نجوم ونجمات الفن، أبرزهم، خالد النبوي، وحلا شيحة، ونشوى مصطفى، ومايان السيد، وهاجر السراج، ونور النبوي، ومحمود حافظ، تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج محمد سلامة.

تدور أحداث "إمبراطورية ميم" في إطار اجتماعي حول أب لديه 6 أبناء يتولى رعايتهم بعد وفاة زوجته، ومع تصاعد الأحداث يتمرد أولاده عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب، ولكن الأب يفاجأ في النهاية أن الذي يتم اختياره حاكمًا للبيت هو نفسه.

نشوى مصطفى مسلسل إمبراطورية ميم

نشوى مصطفى: زوجي لا يحب أكلى منذ 31 عامًا:

على صعيد آخر، تحدثت الفنانة نشوى مصطفى عن معاناتها مع زوجها بسبب عدم إعجابه بالطعام الذي تقوم بطهيه، على الرغم من كونها ترى نفسها طباخة ماهرة وضيوفها دائمًا يثنون على مهاراتها في الطبخ.

وقالت نشوى مصطفى: "عماد زوجي الوحيد الذى لا يعجبه أكلي، ولم يبدِ إعجابه بطبخي وأكلي منذ أن تزوجنا منذ 31 عامًا"، مضيفة: "زوجي يجب الخضار السوتيه ولا يفضل اي طعام مطبوخًا بالزبدة أو السمنة".