جامعة حلوان تناقش رسالة دكتوراه لتطوير طرق تدريس الرياضيات

ناقشت الباحثة رحمة فوزى محمود فهيم بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة حلوان، رسالة الدكتوراه بعنوان: "فاعلية استراتيجية مقترحة قائمة على التعلم المتمركز حول مشكلة والسقالات التعليمية فى تنمية التفكير الجبرى والدافعية للانجاز لتلاميذ المرحلة الاعدادية"، بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان.

وتكونت لجنه المناقشة و الحكم من الدكتورة ماجدة مصطفى السيد أستاذ المناهج وطرق التدريس وعميد كلية التربية الاسبق بكلية التربية جامعة حلوان ( رئيسا و مشرفا )، والدكتور وائل عبدالله محمد استاذ المناهج وطرق تدريس الرياضيات بكليه الدراسات العليا جامعة القاهرة ( مناقشا )، والدكتور معتز احمد ابراهيم استاذ المناهج وطرق تدريس الرياضيات بكلية التربية جامعة حلوان ( مناقشا )، والدكتور محمد حسين على استاذ المناهج وطرق تدريس الرياضيات المساعد بكلية التربية جامعة حلوان( مشرفا ).



وهدفت الدراسة إلى تصميم وبناء استراتيجية مقترحة قائمة على التعلم المتمركز حول مشكلة والسقالات التعليمية في تدريس الرياضيات وتهدف الى تنمية مهارات التفكير الجبرى والدافعية للإنجاز لتلاميذ المرحلة الإعدادية.

كما تهدف إلى تعرف فاعلية استخدام الاستراتيجية المقترحة القائمة على التعلم المتمركز حول مشكلة والسقالات التعليمية في تنمية كل من :أ - مهارات التفكير الجبرى . ب-الدافعية للإنجاز . لدى تلاميذ الصف الثانى الإعدادى .

وتكونت عينة البحث من "٦٠" تلميذ من تلاميذ الصف الثانى الاعدادى.

توصيات في مجال طرق تدريس الرياضيات

وأشارت الباحثة إلى أن الدراسة خرجت بمجموعة من التوصيات في مجال مناهج وطرق تدريس الرياضيات ومن اهمها:

1 .اسـتخدام الـتعلم المتمركـز حـول مشـكلة والسـقالات التعليميـة فـي تـدريس الجبـر لتلاميـذ الصـف الثانى الإعدادى.

2 .إفادة مطُّورى المناهج من الاستراتيجية المقترحة عند تطوير المناهج الدراسية.

3 .عقد دورات تدريبية للمعلمين حول الاستراتيجية المقترحة، وكيفية تصميم الأنشطة التعليمية وفق هذه الاستراتيجية.

4 .إثراء المقررات التعليمية بالانشطة، التي تساعد على تنميـة مهـارات التفكيـر الجبـرى لـدى تلاميـذ المراحل التعليمية المختلفة.

5 .التأكيــد علــى المــوجهين والمعلمــين علــى الاهتمــام بتنميــة مهــارات التفكيــر الجبــرى والدافعيــة للإنجاز في مادة الرياضيات.