السيسي يضع أكاليل الزهور على قبر الرئيسين أنور السادات وجمال عبد الناصر

قام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد فى تقليد عسكرى أصيل وفاءاً لشهداء مصر الأبرار.

الزعيم الراحل محمـد أنور السادات

وقام السيسى بوضع إكليل الزهور على قبر الزعيم الراحل محمـد أنور السادات، وقام بمصافحة عدداً من قدامى قادة حرب أكتوبر وعدداً من قادة القوات المسلحة وعدداً من كبار رجال الدولة .

الزعيم الراحل جمال عبد الناصر

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، بكوبرى القبة وقام بوضع إكليل الزهور، وذلك بمناسبة الذكرى 51 لانتصارات أكتوبر.

وكان برفقت الرئيس السيسي، الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة.