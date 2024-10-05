القوى العاملة بالنواب: كلمة السيسي دستور عمل للحفاظ على الأمن القومي المصري

وصفت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر الكلمة التى القاها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال احتفالية أكاديمية الشرطة بالتاريخية والمهمة مؤكدة أن القضايا التى تناولها الرئيس السيسى فى كلمته تعتبر بمثابة دستور ومنهاج عمل شامل وواضح للحفاظ على الأمن القومي المصرى وبعثت برسالة طمأنة لكل المصريين حوّل قدرة الدولة المصرية بجميع مؤسساتها وبشعبها العظيم فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى



ووجهت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم تحية قلبية على الصراحة والشفافية التى تحدث بها الرئيس السيسى فى كلمته كعادته دائماً مؤكدة أن الرئيس السيسى منذ أن تولى مهام منصبه فى عام 2014 وهو دائماً لا يعرف سوى لغة الصدق والأمانة والتعامل بكل شفافية مع كل المصريين

وأكدت النائبة سولاف درويش أن كلمة الرئيس السيسى أكدت على مجموعة من الحقائق المهمة فى مقدمتها أن الدولة المصرية وقيادتها الرشيدة كانت ولاتزال وستظل ملتزمة بدعم الأشقاء في أحلك الظروف والأوقات مطالبة من المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة الاستماع لصوت ورؤية مصر الثاقبة للوقف الفورى للعدوان الإسرائيلى فى غزة ولبنان حتى لا تتسع دائرة العنف والصراع داخل منطقة الشرق الأوسط

وأكدت النائبة سولاف درويش أن مطالبة مصر بقيادة الرئيس السيسي باستمرار بضرورة وقف إطلاق النار الشامل والفوري يتطلب تضافر الجهود الدولية لحماية الشعوب من آثار النزاعات المسلحة المقصود منها تدمير الأوطان مؤكدة على ضرورة استجابة المجتمع الدولي والاضطلاع بدوره بشكل حقيقي لاجبار سلطات الاحتلال الاسرائيلى على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية