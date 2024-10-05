رونالدو على رأس تشكيل النصر المتوقع أمام العروبة بدوري روشن

يستعد فريق النصر السعودي لاستضافة نظيره العروبة مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري “روشن” السعودي للمحترفين. وتقام المباراة على ملعب “الأول بارك” بالرياض، حيث يأمل النصر في تحقيق انتصار جديد يعزز موقعه في ترتيب الدوري.

اقرأ أيضًا..

موعد المباراة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 6:15 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في مواجهة تعد مهمة للفريقين. يسعى النصر للاستفادة من عامل الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية، فيما يطمح العروبة في تقديم أداء قوي أمام أحد أبرز أندية الدوري السعودي.

التشكيل المتوقع لفريق النصر

من المتوقع أن يدخل فريق النصر المباراة بالتشكيلة الآتية:

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: الغنام، سيماكان، لابورت، النجدي.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، أوتافيو، أندرسون تاليسكا.

خط الهجوم: أنجيلو، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

تعد هذه المواجهة اختبارًا حقيقيًا لقدرات النصر الهجومية بقيادة نجومه العالميين، خصوصًا مع تواجد كريستيانو رونالدو وساديو ماني في خط المقدمة، مما يزيد من ترقب الجماهير لأداء الفريق في هذا اللقاء المهم.