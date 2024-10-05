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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

النصر يستضيف العروبة في مواجهة قوية بدوري روشن

النصر السعودي
النصر السعودي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لاستضافة نظيره العروبة، مساء اليوم السبت، على ملعب “الأول بارك”، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) لموسم 2024-2025.

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موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة النصر ضد العروبة في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الموافق 5 أكتوبر 2024. وستبث المباراة مباشرة عبر قناة SSC EXTRA 1 HD، التابعة لمجموعة قنوات SSC SPORTS، الناقل الحصري لبطولة الدوري السعودي.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يدخل النصر المباراة وهو في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 11 نقطة من خمس مباريات، بعد بداية قوية خالية من الهزائم تضمنت ثلاثة انتصارات وتعادلين. ويسعى النصر لمواصلة تألقه وتحقيق انتصار جديد يعزز موقعه في المراكز المتقدمة.

على الجانب الآخر، يحتل فريق العروبة المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط من خمس مباريات، مستفيداً من فوزين متتاليين على فرق من قاع الجدول. ورغم صعوبة التحدي في مواجهة النصر، يأمل العروبة في مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق مفاجأة أمام خصم قوي.

تفاصيل المباراة

• الموعد: السبت 5 أكتوبر 2024
• التوقيت: 6:15 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة
• الملعب: الأول بارك
• القنوات الناقلة: SSC EXTRA 1 HD

سيكون اللقاء بمثابة اختبار صعب للفريقين، إذ يسعى النصر لتعزيز موقفه في المنافسة على الصدارة، بينما يتطلع العروبة لإثبات نفسه أمام أحد أكبر فرق الدوري السعودي.

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