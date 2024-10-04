دوري روشن.. الإصابة تبعد طارق حامد عن مباراة ضمك والشباب

يغيب الدولي المصري طارق حامد لاعب وسط ضمك السعودي عن صفوف فريقه في المباراة المرتقبة مساء اليوم الجمعة أمام منافسه الشباب بـ دوري روشن.

ويصطدم ضمك بنظيره الشباب في مواجهة صعبة ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة دوري روشن السعودي مساء اليوم.

وأكدت تقارير سعودية أن طارق حامد سيغيب عن مباراة الليلة أمام الشباب بعد تجدد إصابته في الركبة والتي أبعدته عن المباريات الأخيرة لضمك.

وكان طارق حامد قد تعرض لإصابة في الركبة خلال أحد تدريبات الفريق قبل منافسات الجولة الثالثة، ليغيب عن مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة قبل أن يعود للظهور على مقاعد بدلاء ضمك في مباراة الإسبوع الماضي أمام أهلي جدة.

ويبحث ضمك في غياب طارق حامد عن تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم أمام الشباب خاصة مع تراجع نتائج الفريق بشكل كبير.

ويحتل فريق ضمك المركز الـ 17 وقبل الأخير بجدول ترتيب دوري روشن السعودي وفي رصيده 3 نقاط فقط.

موعد مباراة ضمك والشباب في دوري روشن

تنطلق مباراة ضمك والشباب ضمن منافسات الجولة السادسة لـ دوري روشن في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة بينما يكون موعد اللقاء في العاشرة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.