السفارة المصرية في كاراكاس تستقبل الدبلوماسيين الفنزويليين المشاركين في دورة بناء القدرات

استقبل كريم أمين، سفير مصر في كاراكاس، الدبلوماسيين الفنزويليين المشاركين في دورة بناء القدرات للدبلوماسيين الأجانب في القاهرة خلال الشهر الجاري.

وقد أطلعتهم السفارة على تفاصيل البرنامج التدريبي الذي يدوم لمدة أسبوعين، وأبدوا تطلعهم لزيارة مصر والتعرف على الحضارة المصرية والاستفادة من خبرة الدبلوماسية المصرية.

وتقوم الوكالة المصرية للشراكة والتنمية، التي تعد بمثابة الذراع التنموي للدبلوماسية المصرية، بتنظيم تلك الدورة بالتعاون مع المعهد الدبلوماسي المصري.

وتعد هذه هي المشاركة الاولى لدبلوماسيين من فنزويلا (وأمريكا الجنوبية) في هذه الدورة التدريبية، وتأتي فى إطار الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات مع دول امريكا الجنوبية.