وفد طبى مصري خيرى لعلاج الأطفال في بنما.. السفارة المصرية تنظم حفل استقبال

استقبلت السفارة المصرية في بنما اثنين من الأطباء المصريين المشاركين ضمن وفد طبى دولى خيرى لعلاج الأطفال في بنما.

وتأتى تلك المشاركة للعام الثانى على التوالي من خلال تنظيم نادى ليونز في بنما لعلاج الأطفال مجانا ويضم أطباء متطوعين من الولايات المتحدة وكولومبيا ومصر.

وشارك في هذه الزيارة اثنان من الأطباء المصريين هما الدكتور تامر وفان أستاذ جراحة الأطفال بجامعة المنصورة، والذى كان قد شارك عدة مرات سابقة في مهام طبية خيرية حول العالم، والدكتور شريف عبد المقصود، من جامعة المنصورة أيضا ويعمل حاليا في نفس تخصص جراحة الأطفال في مستشفى King’s College في لندن.

اقام السفير المصرى حفل استقبال للوفد الزائر بكامله يوم وصوله بمشاركة مسئولي وزارة الصحة البنمية، عبر خلالها عن سعادته وتقديره لاستمرار مشاركة الأطباء المصريين في مثل هذه المهام الخيرية التي تربط بين الشعوب.