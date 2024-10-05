السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وفد طبى مصري خيرى لعلاج الأطفال في بنما.. السفارة المصرية تنظم حفل استقبال

بوابة الوفد الإلكترونية

استقبلت السفارة المصرية في بنما اثنين من الأطباء المصريين المشاركين ضمن وفد طبى دولى خيرى لعلاج الأطفال في بنما.

وتأتى تلك المشاركة للعام الثانى على التوالي من خلال تنظيم نادى ليونز في بنما لعلاج الأطفال مجانا ويضم أطباء متطوعين من الولايات المتحدة وكولومبيا ومصر.

وشارك في هذه الزيارة اثنان من الأطباء المصريين هما الدكتور تامر وفان أستاذ جراحة الأطفال بجامعة المنصورة، والذى كان قد شارك عدة مرات سابقة في مهام طبية خيرية حول العالم، والدكتور شريف عبد المقصود، من جامعة المنصورة أيضا ويعمل حاليا في نفس تخصص جراحة الأطفال في مستشفى King’s College في لندن.

اقام السفير المصرى حفل استقبال للوفد الزائر بكامله يوم وصوله بمشاركة مسئولي وزارة الصحة البنمية، عبر خلالها عن سعادته وتقديره لاستمرار مشاركة الأطباء المصريين في مثل هذه المهام الخيرية التي تربط بين الشعوب.

مواد متعلقة

المقاولون العرب تزور زيمبابوي للتعاون في مجالات البناء والتشييد والتنمية

السفير المصري في لشبونة يفتح ملف استرداد الآثار المهربة للخارج

السفير المصري يُشيد بمقترح إنشاء مجموعة للصداقة البرلمانية مع بوليفيا

نوكيا الفنلندية تبحث تعزيز التعاون مع مصر.. فرص استثمارية واعدة

زيارة وفد أعمال مصري إلى هونج كونج للتعاون في التكنولوجيا المالية والتمويل

تعزيز التعاون بين مصر وكينيا في الزراعة والرياضة وبناء القدرات

السفير المصري في باكستان يلتقي برئيس البرلمان.. تفاصيل

تفاصيل مكالمة وزير الخارجية بنظيره الفرنسي.. مصر ترفض انتهاك سيادة لبنان
الجريدة الورقية