الجمعة 04 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عرب المليحات شمال غرب أريحا

قوات الاحتلال الاسرائيلي
قوات الاحتلال الاسرائيلي

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بإقتحام تجمع عرب "المليحات" في المعرجات شمال غرب أريحا،  وقاموا بالهجوم على الاهالي.

 

وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر للدفاع عن حقوق البدو" حسن مليحات لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت التجمع وداهمت البيوت والمساكن وأجرت عمليات تفتيش، وأخذت بطاقات المواطنين الشخصية، وقامت بإحصاء وتسجيل كافة بياناتهم الكترونيا.

 

ووفق مليحات فإن هذا الاقتحام يأتي في سياق هجمات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين المستمرة ضد التجمعات البدوية في الأغوار، وتجسيد سياسات التطهير العرقي، وتفريغ الأرض من الفلسطينيين عبر عمليات التهجير القسري من قبل الاحتلال الذي يسعى للسيطرة والاستيلاء على هذه المناطق.

مواد متعلقة

حسام موافي يكشف تفاصيل الذبحة الكاذبة (فيديو)

مسؤولين بحماس يكشفون ما يدور بعقل السنوار بعد عام من طوفان الأقصى

الرئيس الروسي بوتين يلتقي بقادة رابطة الدول المستقلة في عيد ميلاده

قرار جديد في حادث دهس سيدتين في مدينة نصر

الجريدة الورقية