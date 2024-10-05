خبير: «حياة كريمة» مشروع متكامل يحقق كرامة الإنسان المصري (فيديو)

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن مبادرة «حياة كريمة» منذ نشأتها كانت تهدف إلى تحقيق محاور محددة، مثل مشروعات البنية التحتية، مشيرًا إلى أن مبادرة حياة كريمة تأتي كتطور لمفهوم الحياة الكريمة للمواطن، كون أنها تصل بالمواطن المصري بأبعاد جديدة.

إضفاء الكرامة لحياة المواطن

وأضاف «جاب الله» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك مبادرات فرعية داخل مبادرة حياة كريمة تظهر بمرور الأيام، موضحًا أن مبادرة حياة كريمة تعمل على إضفاء الكرامة لحياة المواطن، وتوفير احتياجاته بأقل الأسعار.

ولفت إلى أنه مع ارتفاع الأسعار المستمرة، فإن مبادرة حياة كريمة عملت على إنشاء مبادرة لتوفير اللحوم والدواجن الطازجة بأسعار جيدة مقابل الجودة، متابعًا: «المبادرة تعمل على طمأنة المواطن المصري، وأن مبادرة حياة كريمة مستمرة في المناطق الخاضعة لتغطية المبادرة، فضلا عن أن المبادرة تعتبر مشروع متكامل يحقق كرامة الإنسان المصري من خلاله».

مبادرة حياة كريمة

وأشار إلى أن هناك كثير من المؤسسات الدولية أشادت بمبادرة حياة كريمة، إلى جانب أن المبادرة لها دورها الاقتصادي، كون أنها تمثل دورة عمل تقوم على أساس عمالة مصرية، مما يعمل على توفير فرص عمل وتقليل البطالة.