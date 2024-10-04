القاضي: «حياة كريمة» نجحت في إيجاد مساحة ثقة بين الدولة والمواطنين

قال زكي القاضي، الكاتب الصحفي، إن مبادرة حياة كريمة حققت ناجح واسع وكبير داخل محتفظات مصر وشهدت إقبال كبير من المواطنين على منافذ المبادرة مشيرًا إلى أن المواطن المصري وثق بجودة المنتج التي تقدمها المبادرة سواء من اللحوم او الدواجن وأنها على أعلى درجة من الجودة.

المبادرة خاصة باللحوم والدواجن

وأضاف «القاضي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية الآء شتا، عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الهدف الأول من أي مبادرة رئاسية تطرح للمواطنين المصريين هي إيجاد مساحة من الثقة بين الدولة وأجهزتها وبين المجتمع المدني والمواطنين وبالتالي يمكن تقديم كافة المبادرات بشكل طيب ومحترم، موضحًا أن المبادرة خاصة باللحوم والدواجن وتقدم للمواطنين بأسعار عظمية للغاية ومخفضة بشكل كبير عن الأسعار خارج المبادرة.

مبادرة حياة كريمة

وتابع: «المواطن المصري يحتاج منتج ذات جودة عالية وسعر عادل، والدولة والمجتمع المدني توفر هذا بشكل فاعل للغاية خلال الفترة الماضية»، مؤكدًا ان المبادرة لها استراتيجية وخطة لتوسيع المنافذ في جميع المحافظات، وأن هناك قواعد بيانات أسست خلال الفترة الماضية يمكنها تصنيف المواطنين من الأكثر احتياجًا حتى يتم استهدافهم بشكل صحيح.

