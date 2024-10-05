السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

نوكيا الفنلندية تبحث تعزيز التعاون مع مصر.. فرص استثمارية واعدة

بوابة الوفد الإلكترونية

استقبل محمد غنيم، السفير المصري في فنلندا، كارول ماتيلا، رئيس قسم الشؤون الحكومية بشركة نوكيا، وفيونا كورابيتري، رئيسة قسم الشؤون الإدارية بالشركة، حيث ركز اللقاء على بحث سبل تعزيز التعاون بين الطرفين. 

وأكد السفير غنيم على إيلاء الحكومة المصرية في الوقت الحالي أولوية لبناء الجسور مع مختلف الشركاء الموثوق بهم لتعزيز الاستثمار والتجارة، مشيرا إلى أن نوكيا لديها بالفعل العديد من مسارات العمل ذات الأهمية بالنسبة لمصر، مستعرضا في هذا الإطار الحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين، وخاصة الحصول على الرخصة الذهبية التي ينص عليها قانون الاستثمار ويتيح من خلالها حزمة حوافز للمستثمرين وفقا للضوابط ذات الصلة.

من جانبهما، أكد مسؤولا شركة نوكيا على تطلعهم للتعاون مع مصر واهتمامهم بالفرص الواعدة للاستثمار في السوق المصرية، مبرزين اهتمام نوكيا بالاستثمار في إفريقيا.

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