نوكيا الفنلندية تبحث تعزيز التعاون مع مصر.. فرص استثمارية واعدة

استقبل محمد غنيم، السفير المصري في فنلندا، كارول ماتيلا، رئيس قسم الشؤون الحكومية بشركة نوكيا، وفيونا كورابيتري، رئيسة قسم الشؤون الإدارية بالشركة، حيث ركز اللقاء على بحث سبل تعزيز التعاون بين الطرفين.

وأكد السفير غنيم على إيلاء الحكومة المصرية في الوقت الحالي أولوية لبناء الجسور مع مختلف الشركاء الموثوق بهم لتعزيز الاستثمار والتجارة، مشيرا إلى أن نوكيا لديها بالفعل العديد من مسارات العمل ذات الأهمية بالنسبة لمصر، مستعرضا في هذا الإطار الحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين، وخاصة الحصول على الرخصة الذهبية التي ينص عليها قانون الاستثمار ويتيح من خلالها حزمة حوافز للمستثمرين وفقا للضوابط ذات الصلة.

من جانبهما، أكد مسؤولا شركة نوكيا على تطلعهم للتعاون مع مصر واهتمامهم بالفرص الواعدة للاستثمار في السوق المصرية، مبرزين اهتمام نوكيا بالاستثمار في إفريقيا.