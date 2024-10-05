رابطة كرة السلة الأمريكية :ارتفاع لافت في نسب المشاركة بفعالياتنا بأبوظبي

أعلن مارك تايتوم، نائب المفوض والرئيس التنفيذي للعمليات للرابطة الوطنيّة لكرة السلة الأمريكية عن ارتفاع المشاركة في فعاليات ومنافسات دوري السلة الأمريكي للناشئين واليافعين في أبوظبي بنسبة 60 % هذا العام لتصل إلى 120 لاعبا ولاعبة.

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جاء ذلك خلال جلسة إعلامية اليوم في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، بحضور آدم سيلفر مفوض الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية، على هامش انطلاقة مباريات الدور التمهيدي لدوري السلة الأمريكية "NBA" في أبوظبي.

وقال تايتوم إن هذا الارتفاع يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح مع أبوظبي نحو تأسيس أجيال لديها موهبة كبيرة في كرة السلة وقادرة على المنافسة ليصبحوا لاحقا لاعبين في الدوري الأمريكي.

وأشار إلى أن هناك نموا هائلا لدى الرابطة في مختلف أنحاء العالم، وخصوصا في جنوب شرق آسيا، وكذلك في أفريقيا، وهو ما يأمل أن يتواصل في جميع أنحاء العالم خاصة الشرق الأوسط.

وأكد على الدور الذي تلعبه أبوظبي في دعم فعاليات الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون في ظل النجاح المتواصل بين الطرفين.