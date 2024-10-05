أكدت صحيفة الموندو ديبورتيفو الاسبانية ان نادي برشلونة يقترب من اعلان تجديد التعاقد مع هدافه البولندي روبرت ليفاندوفيسكي حتى نهاية موسم ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ .

وكان روبرت ليفاندوفيسكي قد ظهر بمستوى رائع منذ بداية الموسم الحالي حيث نجح في تسجيل تسعة أهداف في عشرة مباريات لعبها برشلونة في كل المسابقات في الموسم الحالي حتى الان وهو عكس ما ظهر به الهداف البولندي في الموسم الماضي تحت قيادة تشافي حيث كانت الشكوك تحيط بامكانية استكمال تعاقده مع برشلونة بعد تراجع مستواه كثيرا .

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو ان الشرط الموجود في تعاقد ليفاندوفيسكي الحالي مع برشلونة والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي بتجديد التعاقد لمدة عام إضافي خال مشاركة ليفاندوفيسكي في ٥٠ % من مباريات برشلونة في كل المسابقات يبدو في طريقه للتحقق حيث شارك ليفاندوفيسكي في عشرة مباريات من أصل عشرة مباريات لعبها فريق برشلونة حتة الان ويبدو علاقته على أعلى مستوى مع المدير الفني الألماني هانز فليك وهو ما يعد بامكانية مشاركته فى اغلب المباريات حال جاهزيته البدنية .