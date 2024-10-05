أحدهما حاول إنقاذ صديقه.. تكثيف الجهود لانتشال جثماني شابين من هويس الخطاطبة

تكثف قوات الإنقاذ النهري بمحافظة المنوفية، جهودها صباح اليوم، لانتشال جثماني شابين غرقا سويا في هويس الخطاطبة بالسادات، وذلك بعد سقوطهما أمس وسط حالة من الحزن بين كافة الأهالي.

واستمعت قوات الأمن لشاهد عيان حول الواقعة، والذي أكد أن الشابين كانا يجلسان أسفل منطقة هويس الخطاطبة، وسقط أحدهما وحاول الآخر إنقاذ حياته، وجرفهما التيار لعدم إجادتهما السباحة.

وأدلى والدي محمود السيد الشاطر، عمرو عماد صبحي الشامي، ضحيتي حادث الغرق في هاويس الخطاطبة، بأقوالهما في محضر الشرطة حول معلوماتهما عن الحادث ونفيا الشبهة الجنائية.

بلاغ غرق شابين في هاويس الخطاطبة بالمنوفية



وكانت الجهات المعنية قد استقبلت أمس بلاغًا من الأهالي بغرق طالبين داخل هويس الخطاطبة التابع لدائرة مركز شرطة السادات، وعلى الفور تحركت قوات الإنقاذ النهري إلى محل البلاغ لمحاولة البحث عن الجثمانين.

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد نضال المغربي مأمور مركز شرطة السادات يفيد ورود بلاغ من الأهالي بسقوط طالبين في هاويس الخطاطبة، دائرة المركز وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وجرى التنسيق مع الحماية المدنية لارسال فرق الإنقاذ النهري لمكان الواقعة لمحاولة البحث.