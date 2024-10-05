السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

هل تحرك منصات التواصل الصراعات الإقليمية؟ (شاهد)

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 أكد الخبير التكنولوجي محمد فرج، أن منصات التواصل الاجتماعي تقوم بتجميع كل البيانات التي ينشرها المستخدمون على هذه المنصات.

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تحليل بيانات المستخدمين

وتابع “فراج” خلال استضافته في برنامج "صباح البلد" مع رشا مجدي ونهاد سمير على قناة “صدى البلد” أن تلك المنصات تعتمد على تحليل بيانات المستخدمين لدراسة سلوكهم.

وأضاف فرج أن هذه البيانات قد تُستخدم لأغراض سياسية أو لإثارة الصراعات بين الدول، كما لفت إلى أن بعض المنصات قد تتعمد توجيه المستخدمين بشكل غير مباشر تجاه مواضيع معينة أو تجاهل أخرى، بما يؤثر فى الوعي العام تجاه القضايا الإقليمية.

وأشار الخبير التكنولوجي، إلى أن منصات التواصل الاجتماعي تمارس نوعًا من الرقابة عبر تقييد حسابات تنشر محتوى لا يتوافق مع معايير المنصة، مما يؤدي إلى تضييق حرية التعبير على بعض المواضيع الحساسة.

المنصات تقوم بجمع البيانات

واختتم فرج حديثه بالتأكيد على أن هذه المنصات تقوم بجمع البيانات المتعلقة بسلوك المستخدمين التجاري والترفيهي، مما يتيح لها عرض محتوى وإعلانات تستهدف اهتماماتهم بشكل مباشر.  

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