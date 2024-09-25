الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الرئيس الصربي: العالم على شفا كارثة نووية بسبب الصراعات الدولية

الرئيس الصربي
الرئيس الصربي

قال  ألكسندر فوتشيتش، الرئيس الصربي، اليوم الثلاثاء، إن العالم على شفا كارثة نووية بسبب الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

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وبحسب روسيا اليوم، قال فوتشيتش خلال كلمته في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "جمهورية صربيا والشعب الصربي يتعاطفان بشدة ويتشاركان الحزن مع جميع الذين قتلوا في الصراعات الدائرة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الأحداث المأساوية في الشرق الأوسط وأوكرانيا.
وأضاف: "من غير المقبول أن نتحدث اليوم، في القرن الحادي والعشرين، عن أرقام رهيبة مرتبطة بوفيات الأطفال... يبدو الأمر لا يصدق على الإطلاق، ولكن العالم على شفا كارثة نووية".

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