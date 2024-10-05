تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فياريال في الدوري الإسباني.. موقف مبابي

يلتقي فريق ريال مدريد بنظيره فياريال، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم. ويترقب عشاق النادي الملكي هذا اللقاء، حيث سيشهد عودة النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى التشكيل الأساسي بعد غيابه عن المباراة السابقة بسبب الإصابة.

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وكان مبابي قد جلس على مقاعد البدلاء في المباراة الماضية، إلا أن المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي قرر الدفع به أساسياً في مواجهة فياريال، مما يعزز من قوة الهجوم الملكي في هذا اللقاء المهم.

ومن المتوقع أن يدخل ريال مدريد المباراة بالتشكيل التالي:

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فياريال:

حراسة المرمى: أندريه لونين.

خط الدفاع: داني كارفاخال، أوريلين تشواميني، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، إدواردو كامافينجا، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

تأتي هذه المواجهة في وقت يسعى فيه ريال مدريد لتعزيز صدارته في جدول الترتيب، بينما يأمل فياريال في تحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق الإسباني.