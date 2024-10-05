بديلة عن حفل التخرج.. طلاب طب المنوفية يتبرعون بوحدة حضانة وجهاز إيكو

حرص طلاب السنة النهائية بكلية الطب جامعة المنوفية، على تقديم الخير من خلال التبرع بـ 650 ألف جنيه؛ لشراء حضانة كاملة بمبلغ 250 ألف جنيهًا لمستشفى جامعة المنوفية، وجهاز إيكو ثمنه 400 ألف جنيها تم تسليمه بالفعل إلى المستشفى التعليمي بشبين الكوم.

وأكد طلاب الخير الدفعة 39 طب المنوفية، أنهم يريدون بدء حياتهم العملية بصدقات جارية، عن علمهم ودراستهم وتوفيق المولى عز وجل لهم، خلال السنوات السابقة من الدراسة، آملين من الله أن يكون المشروعين في ميزان حسناتهم وأن يساعدا على إنقاذ أرواح البشر وهو أقصى ما يتمنوه بعد رضا الله.



الدفعة 39 طب المنوفية تتبرع بجهاز إيكو لمستشفى شبين الكوم التعليمي

وكتب طلاب الدفعة 39 طب المنوفية على صفحة الدفعة: "رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ" الحمد لله ربنا أنعم علينا بحاجتين التخرج في عفو وعافية الحمد لله وتمام جهاز الإيكو، والفرحة فرحتين الحمد لله.

وتابع الطلاب: الحمد لله تم جمع سعر جهاز الإيكو والتسليم ووصل الجهاز مستشفى القصر التعليمي بشبين الكوم، الحمد لله دا إنجاز حقيقي وكبير في وقت بسيط بفضل ربنا وشكرا على ثقتكم وعلى مجهودكم في نشر الموضوع وتبرعاتكم ربنا يخلفها عليكم أضعاف بالخير يارب، شكرا لدكاترة مستشفى القصر على تعاونهم معانا واهتمامهم وحقيقي من أفضل الناس اللي اتعاملت معاهم طول فترة جمع التبرعات، وكمان بيبلغوكم شكرهم وامتنانهم للدفعة ولكل متبرعين البيدج وربنا يجعله في ميزان حسناتكم يارب وشكرا للشركة العربية الهندسية لتعاونهم معانا من الأول ولما عرفوا إن دا جهاز تبرعات وعملوا لنا خصم 75 ألف جنيه.

وفي وقت سابق قدم طلاب السنة النهائية بكلية الطب، نموذجا مميزا بعد أن أعلنوا استبدال حفل التخرج، بمشروع خيري شكرا لله عز وجل عن سنين دراستهم في الكلية، وبداية لمرحلة جديدة من حياتهم ينضمون فيها لكتائب الجيش الأبيض بمرحلة الامتياز، حيث جمعوا مبلغ 250 ألف جنيه ثمن الحضانة وجرى وضعها في قسم الحضانات بالمستشفى الجامعي.

وأكد عبد الرحمن رزق أحد طلاب السنة النهائية بكلية الطب جامعة المنوفية، على أن المشروع عمل جماعي شارك فيه طلاب الدفعة في التفكير والتنفيذ، راغبين مرضاة الله عز وجل، وأن المشروع شكر لله على فضله وكرمه، بمناسبة اقتراب تخرجهم، وبدء فترة الامتياز.