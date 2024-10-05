انطلاق بطولة مرسى مطروح الدولية للشطرنج بمشاركة أكثر من 50 لاعبا

أعلن الاتحاد المصري للشطرنج برئاسة أحمد عدلي، انطلاق بطولة مرسى مطروح الدولية للشطرنج بمحافظة مطروح للمرة الأولي وبمشاركة أكثر من خمسون لاعب ولاعبة وذلك خلال الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر ٢٠٢٤ بمكتبة مصر العامة.

وتقام البطولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح وقام بافتتاح البطولة الدكتور وليد رفاعى مدير عام الشباب والرياضة بمطروح.

وأكد أحمد عدلي، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج أن بطولة مرسى مطروح الدولية للشطرنج تعمل على زيادة انتشار اللعبة خاصة في المحافظات الحدودية.

وقد توجه رفاعي بكل الشكر والتقدير للاتحاد المصري للشطرنج لإقامة هذه البطولة علي أرض مدينة مرسي مطروح متمنيا من الاتحاد ادراج البطولة علي جدول بطولات الاتحاد كبطولة سنوية دولية بمطروح وتكرار إقامة البطولات المختلفة بمطروح.

وصرح أنه سيتم التواصل مع مسئولي الاتحاد لدعم الهيئات الرياضية والشبابية ببعض الادوات التي تساعد في انتشار اللعبة بين أبناء المحافظة مشيدا بوجود الكثير من اللاعبين المميزين من أبناء المحافظة وحصول اللاعبين علي المركز الاول باولمبياد المحافظات الحدودية خلال الأربع نسخ السابقة، مأكدا أن هذه البطولات تعمل علي تحقيق اهداف المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

أفتتحت البطولة بحضور كابتن خالد حواس رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للشطرنج وكابتن جابر منير رئيس لجنة الحكام و مدير بطولة مطروح الدولية 2024 والدكتورة نجلاء البلشي وكيل الرياضة بالمديرية واللاعبين المشاركين بالبطولة وبعض أولياء الأمور.

ويتولى رئاسة الاتحاد المصري للشطرنج لجنة ثلاثية تضم كل من أحمد عدلي، إيمان الأنصاري، محمد عبد العال وذلك حتى نهاية الدورة الانتخابية الحالية 2020/2024.