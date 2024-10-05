السبت 05 أكتوبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

دبلوماسي روسي: موسكو سترد بالمثل حال تحرك أمريكا لاستئناف التجارب النووية

سيرجي ريابكوف
سيرجي ريابكوف

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن روسيا سترد بالمثل على الفور، حال بدء الولايات المتحدة في اتخاذ تدابير لاستئناف التجارب النووية.

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ريابكوف: الغرب قرر بالفعل ضرب العمق الروسي

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ريابكوف: روسيا ستغير عقيدتها النووية بناءً على تصرفات الغرب

وأضاف ريابكوف - حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم السبت "إذا بدأت العمليات، وهو ما يعني أن الولايات المتحدة تتطلع في اتجاه استئناف التجارب النووية، فسنتخذ إجراءات.. سترد روسيا على الفور بالمثل"، مشيرا إلى أن "روسيا سحبت التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في نوفمبر عام 2023 لأنها نفد صبرها".

وتابع: "لقد انتظرنا 23 عاما.. كانت هذه نهاية القصة.. ما سيحدث بعد ذلك هو سؤال مفتوح، تعتمد الإجابة بشكل كامل على السياسة التي ستتبعها الولايات المتحدة وحلفاؤها"، موضحا أن "سحب التصديق ليس هو نفسه الانسحاب من المعاهدة".

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ريابكوف: الغرب قرر بالفعل ضرب العمق الروسي

ريابكوف: روسيا ستغير عقيدتها النووية بناءً على تصرفات الغرب
الجريدة الورقية