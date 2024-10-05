دبلوماسي روسي: موسكو سترد بالمثل حال تحرك أمريكا لاستئناف التجارب النووية

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن روسيا سترد بالمثل على الفور، حال بدء الولايات المتحدة في اتخاذ تدابير لاستئناف التجارب النووية.

وأضاف ريابكوف - حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم السبت "إذا بدأت العمليات، وهو ما يعني أن الولايات المتحدة تتطلع في اتجاه استئناف التجارب النووية، فسنتخذ إجراءات.. سترد روسيا على الفور بالمثل"، مشيرا إلى أن "روسيا سحبت التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في نوفمبر عام 2023 لأنها نفد صبرها".

وتابع: "لقد انتظرنا 23 عاما.. كانت هذه نهاية القصة.. ما سيحدث بعد ذلك هو سؤال مفتوح، تعتمد الإجابة بشكل كامل على السياسة التي ستتبعها الولايات المتحدة وحلفاؤها"، موضحا أن "سحب التصديق ليس هو نفسه الانسحاب من المعاهدة".