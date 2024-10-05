برلماني: مشروع رأس الحكمة نموذج متفرد للعلاقات الاستراتيجية بين مصر والإمارات

اعتبر المهندس حسن المير عضو مجلس النواب مشروع رأس الحكمة بمثابة نموذج متفرد للعلاقات بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقية وخطوة كبيرة لاستكمال تطوير الساحل الشمالي لمصر وتحويله إلى وجهة سياحية واستثمارية عالمية معرباً عن ثقته التامة فى أن هذا المشروع في سيكون له دوره الكبير فى تحقيق تنمية اقتصادية، وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة .



وأشاد " المير " فى بيان له أصدره اليوم بالدور الهم الذى تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في تمويل وتطوير العديد من المشاريع التنموية في مصر مشيراً الى أن مشروع رأس الحكمة من خلال موقعه الاستراتيجي وجاذبية الشواطئ الساحلية سيكون فرصة كبيرة وضخمة للمطورين العقاريين لتطوير مشاريع سكنية وسياحية تلبي احتياجات السوق المحلية والدولية.

ووجه المهندس حسن المير التحية والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة على ما تقوم به من دور مهم فى اقامة العديد من المشروعات الاستثمارية الكبيرة داخل مصر مثمناً العلاقات الأخوية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى وشقيقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات قد شهدا إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عدد من كبار رجال الأعمال من الجانبين المصري والإماراتي.



