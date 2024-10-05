ضبط عيادة جلدية وتناسلية تديرها طبيبة داخل صيدلية بجرجا

تمكن فريق من تفتيش العلاج الحر بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج والجهات المعنية ضم كلا من الدكتور محمد فقير والدكتور الهيثم الملثم والدكتور مصطفى خليفة ومحمد عبدالغني مفتشي العلاج الحر والدكتور خالد سعد والدكتور عبد الله حسن والدكتور محمد خلاف من ضبط عيادة جلدية وتناسلية بإحدى الصيدليات بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج تديرها طبيبة جلدية وتناسلية بالتحايل على القانون من خلال تحويل جزء من الصيدلية لعيادة والقيام بالكشف على المرضي حيث وصل سعر الكشف 300 ج .

يأتي ذلك بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان واللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ الإقليم الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة تحت إشراف ومتابعة الدكتور عمر عبد الجابر مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية .

ومن جانبه قال الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج أنه فور ورود معلومات بنشاط الصيدلية وتردد عشرات المرضى عليها بل ويفترشون الشارع على الفور تم تشكيل فريق التنسيق مع هيئة الدواء المصرية للتفتيش على الصيدلية والتأكد من صحة الواقعة وجرى ضبط الطبيبة أثناء قيامها بالكشف على المرضى وسجل الكشوفات وروشتات طبيبة وبعض المستلزمات الطبية مع عدم مراعاة وتطبيق قواعد مكافحة العدوى، وتم غلق وتشميع الصيدلية وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير محضر بقسم شرطة جرجا .