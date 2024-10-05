وكيل إفريقية النواب: تنفيذ مشروعات جامعية بسيناء ومدن القناة أمن قومي

أشاد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب بنجاح حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة بسيناء الشمالية والجنوبية ومدن القناة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى باعطاء اولوية قصوى لملف التعليم العالى فى هذه المناطق باعتبار هذا الملف بمثابة قضية مهمة من قضايا الأمن القومى المصرى موجهاً التحية والتقدير للحكومة على اهتمامها الكبير بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتحقيق التنمية في إقليم سيناء ومدن القناة التي تم تدشين عدة جامعات به.



وأعلن " سليم " فى بيان له أصدره اليوم اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي على الجهود التي بذلتها الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية شبه جزيرة سيناء ومدن القناة، من خلال تنفيذ مشروعات قومية وتنموية كُبرى، تؤكد وضع سيناء ومدن القناة فى مُقدمة خريطة التنمية الشاملة والمُستدامة وفقًا لرؤية مصر (2030) وأن الدولة نفذت العديد من المشروعات في مجال التعليم العالي بسيناء، بتكلفة إجمالية تبلغ 23 مليار جنيه، بالإضافة إلى أنه جار إنشاء بعض الكليات وتجهيز المعامل وورش العمل مثمناً تأكيد الوزير على أن الدولة المصرية تضع التعليم على رأس أولوياتها، باعتباره وسيلة للتقدم وتحقيق الرخاء والازدهار بجميع مناحي الحياة ووجود تنوع في منظومة التعليم العالي والتي تتكون من جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية وجامعات باتفاقيات إطارية ودولية وقوانين خاصة بالإضافة إلى المعاهد موضحاً أن هذا التنوع يساهم في تقديم برامج دراسية بينية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وقال الدكتور محمد سليم : إن أكبر دليل على صحة هذه التصريحات من الدكتور أيمن عاشور هو نجاح الدولة فى إنشاء العديد من الجامعات في شبه جزيرة سيناء ومدن القناة حيث تم إنشاء جامعة العريش، وجامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية، وجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية وإنشاء فرع جامعة السويس بأبورديس بجنوب سيناء والذي سيكون جامعة جنوب سيناء لتصبح أول جامعة حكومية، يتم إنشاؤها في جنوب سيناء موجهاً تحية قلبية للدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان على النجاحات الكبيرة وغير المسبوقة التى حققها عندما كان وزيراً للتعليم العالى والبحث العلمى فى تنفيذ التكليفات التكليفات الرئاسية فى التوسع فى انشاء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة وحيا الدكتور محمد سليم أبناء سيناء ومدن القناة لحرصهم الكبير على الالتحاق بهذه الجامعات مؤكداً أن هؤلاء الشباب من الجنسين سيكون لهم دورهم بعد التخرج من الجامعات فى تنفيذ جميع المشروعات القومية العملاقة داخل سيناء ومحافظات ومدن القناة

كما وجه الدكتور محمد سليم التحية إلى الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش والدكتور عاطف علم الدين رئيس جامعة شرق بور سعيد الأهلية والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية والدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس والدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية والدكتور مدحت الحادق رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية على جهودهم الجبارة والناجحة فى تطوير وتحديث منظومة التعليم الجامعى بسيناء ومدن القناه مثمناً حرصهم الحقيقى على ربط التعليم باحتياجات سوق العمل