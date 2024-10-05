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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الجيش الباكستاني يعلن مقتل إرهابيين واعتقال آخر في عملية أمنية

الجيش الباكستاني
الجيش الباكستاني

أعلن الجيش الباكستاني مقتل إرهابيين اثنين، أحدهما كان ضالعا في هجوم استهدف مؤخرا موكبا أمنيا لحراسة شخصيات أجنبية رفيعة المستوى، واعتقال إرهابي آخر خلال عملية أمنية بمقاطعة "سوات" في شمال غرب البلاد.

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وقالت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني - في بيان أوردته قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم السبت إن قوات الأمن نفذت الليلة الماضية عملية بناء على معلومات استخباراتية بمنطقة "شارباغ" في "سوات"، مضيفا أن العملية أسفرت عن مقتل إرهابيين اثنين جراء تبادل مكثف لإطلاق النار وقع بين الجانبين، بالإضافة إلى اعتقال آخر. 

وأشار البيان إلى أنه يجري حاليا تنفيذ عملية تطهير بالمنطقة للقضاء على أية عناصر إرهابية متبقية، مؤكدا عزم القوات الأمنية بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون استئصال آفة الإرهاب.

وكان إرهابيون قد نفذوا، في الـ 22 من سبتمبر الماضي، هجوما بقنبلة مزروعة على جانب الطريق استهدف موكبا لدبلوماسيين أجانب في إقليم "خيبر بختونخوا" الحدودي مع أفغانستان؛ ما أدى إلى مقتل ضابط شرطة - كان ضمن الفريق الأمني المرافق للموكب - وإصابة أربعة آخرين، فيما لم يصب أي من الدبلوماسيين بأذى جراء الهجوم.

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