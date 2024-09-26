أذربيجان تتسلم مقاتلات حديثة من باكستان

تسلم سلاح الجو الأذربيجاني دفعة من المقاتلات الحديثة JF-17C (Block-III)، تم شراؤها من باكستان.



وبحسب روسيا اليوم، وقد عُرضت إحدى المقاتلات على رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، حيث صرح الناطق باسم الديوان الرئاسي الأذربيجاني، قائلا:" قُدمت للرئيس الأذربيجاني في مطار باكو الدولي طائرة JF-17C (Block-III) متعددة المهام، وقد تم إدخال هذه الطائرات في حوزة سلاح الجو الأذربيجاني.

كما تم إطلاع الرئيس على المواصفات التقنية والتكتيكية لتلك الطائرة وقواعد استثمارها وغيرها من المعلومات.

يذكر أن JF-17 (Joint Fighter-17) مشروع صيني باكستاني مشترك تم تطويره على أساس طائرة Chengdu FC-1 Xiaolong الصينية.

وتم تطوير المقاتلة JF-17 من قبل شركة Chengdu Aircraft Corporation الصينية بدعم مالي من الباكستان نهاية تسعينيات القرن الماضي. وشكلت نسخة من مقاتلة "ميغ – 21" السوفيتية التي أنتجتها الصين أساسا للمقاتلة. وبدأت كل من باكستان والصين الإنتاج الصناعي المتسلسل المشترك لـ JF-17 منذ عام 2009.

يذكر أن JF-17C (Block-III) طائرة قتالية وحيدة المحرك ومتعددة المهام. وبمقدورها خوض معارك جوية باستخدام الصواريخ، وكذلك توجيه ضربات إلى الأهداف البرية. وتم تجهيز المقاتلة برادار بمزود هوائي شبكي نشيط.

ويشار إلى أن نسخا سابقة من مقاتلة Block-II تخدم حاليا في سلاحي الجو لميانمار ونيجيريا.

وتبلغ سرعة الطائرة القصوى 1910 كم/ساعة، مدى التحليق الأقصى مع خزانات الوقود الإضافية 1800 كم. وتضم أسلحتها صواريخ "جو-جو"، صواريخ "جو-أرض"، المدفع الأوتوماتيكي المزدوج "غي شا – 23 – 2" والقنابل الجوية.