السفير المصري في باكستان يلتقي برئيس غرفة تجارة وصناعة إسلام آباد

في إطار جهود السفارة المصرية في إسلام آباد لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وباكستان، التقى السفير د. إيهاب عبد الحميد، سفير جمهورية مصر العربية في باكستان مع أحسن بختوري رئيس غرفة تجارة وصناعة إسلام آباد، وعدد من مسئولي الغرفة.

حيث شهد اللقاء بحث سبل تطوير أوجه التعاون بين البلدين في مجالي التبادل التجاري والاستثمار.

وأبرز السفير المصري الفرص الواعدة المتاحة للقطاع الخاص الباكستاني في السوق المصري، مستعرضاً الجهود المصرية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في مصر، فضلاً عن الحوافز والضمانات المقدمة للمستثمرين.

وأعرب عن أمله في فتح آفاق جديدة للتعاون، بما يعود بالنفع المشترك على الشعبين الشقيقين.