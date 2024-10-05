180 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

تنشر بوابة الوفد الإلكترونية أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت والتي شهدت ارتفاع طفيف، حيث بلغ الكيلو 90 جنيه في الاسواق ووصل البيض لـ 180 جنيه .

بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء 79-80 جنيهًا في المزرعة، بينما يباع إلى 90 جنيها للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.

سجلت الفراخ البلدي: 125-140 جنيها للكيلو.

بلغت الدواجن الساسو: 105-115 جنيهًا للكيلو.

وصلت الأوراك: بين 90- 105 جنيهات للكيلو.

البانيه تراوح بين 185-210 جنيهات للكيلو .

بلغت الصدور بالعظم 140 جنيها للكيلو.

وصل سعر الأجنحة من 50لـ 65 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر الهياكل 45 لـ 50 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء : 77 جنيهًا في المزرعة، و83-90 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

سعر كرتونة البيض الأحمر 160 جنيهًا في المزرعة.

تباع كرتونة الأحمر للمستهلك بدءًا من 168-180 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 160 جنيهًا.

تباع كرتونة البيض الأبيض للمستهلك بدءا من 166 جنيهًا.

سجّلت كرتونة البيض البلدي نحو 160 جنيهًا للمستهلك.