خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور وطريقة الدفع

يبحث الكثير من المواطنين وخاصة مالكى السيارات عن معرفة طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة وطريقة سدادها عبر وسائل الدفع المتاحة، من خلال الهاتف المحمول.

خطوات دفع مخالفات السيارة أونلاين



لابد من الدخول إلى موقع النيابة العامة على بوابة الحكومة المصرية، ثم الدخول على خدمات نيابة المرور، ثم اختيار الدفع، والاختيار بين الدفع إلكترونيا أو عند الاستلام.



رابط سهل للاستعلام عن مخالفات السيارات



وتوفر النيابة العامة عبر بوابة الحكومة المصرية خدمة للمواطنين للاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة وسدادها أو التظلم عليها، من خلال الرابط التالي https://bit.ly/3aPtbnW

خطوات الاستعلام عن المخالفات برقم السيارة

- فى البداية يتم الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور عبر الرابط التالي https://bit.ly/3aPtbnW.

- ثم اختر أيقونة الاستعلامات.

- ثم حدد نوع الاستعلام عن مخالفات المرور سواء كانت رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.

- اضغط على أيقونة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة.

- اكتب بيانات لوحة السيارة سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط.

- فى النهاية اضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.