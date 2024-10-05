إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب طوباس

استمرارا لجرائم الاحتلال الاسرائيلي التي تزداد يوما بعد يوم بسبب الحرب في قطاع غزة والتي أسفرت عن سقوط الالاف من الضحايا وإصابة آخرين جراء العدوان الاسرائيلي، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، شابا من قرية وادي الفارعة جنوب طوباس بعد إصابته.

ووفقا لما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية"وفا"، ذكر مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة لـ "وفا"، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي أثناء اعتقال الأسير المحرر أحمد مصطفى عوايصة (30 عاما)، بعد دهم منزل ذويه.

وأضاف أن عوايصة أسير محرر أفرج عنه الشهر الماضي من سجون الاحتلال، بعد ان أمضى عامين داخل سجون الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت وادي الفارعة بعدة دوريات عسكرية من حاجز الحمرا العسكري، وقامت بمحاصرة منزل عائلة الشاب عوايصة قبل اقتحام المنزل، واعتقال الشاب بعد إصابته.

أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس، برصاص الاحتلال ومستعمريه إلى 741 شهيدا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت الصحة في بيان، الليلة، أن من بين الشهداء 163 طفلا، إضافة إلى تسجيل أكثر من 6250 مصاب في الفترة ذاتها.

فيما خلّف العدوان على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، 41,788 شهيدا، أغلبهم من الأطفال والنساء، و96,794 مصابا، كما لا تزال فرق الإنقاذ تواجه صعوبات جمة في الوصول إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام أو في الطرقات.