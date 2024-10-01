ترامب دون ملابس يثير الجدل بلاس فيجاس

أقام معارضو المرشح الرئاسي والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تمثالًا عاريًا له يبلغ ارتفاع حوالي 14 متر في مدينة لاس فيغاس.

تم نصب تمثال للرئيس السابق عاريًا ، بعنوان "ملتوي وفاحش" ، في قطعة أرض مسيجة بجوار الطريق السريع 15 شمال لاس فيجاس بولاية نيفادا، في 28 سبتمبر.

ووفقًا لموثع "ذا ورب"، صنع تمثال ترامب العابس وله ذراعان متصلتان بخيوط، مما يسمح بتحريكهما مثل الدمية، من قضبان معدنية مغطاة بالرغوة ويزن حوالي 2 ونصف طن.

وقال المبدعون الذين لم يتم الكشف عن هوياتهم للصحيفة إن القطعة هي "بيان جريء عن الشفافية والضعف والشخصيات العامة للشخصيات السياسية".

ويأمل المبدعون في إثارة المناقشات حول "الشفافية - أو الافتقار إليها - في السياسة، وتحدي المشاهدين للتفكير بشكل نقدي حول التأثير السياسي"، وفقًا لبيان صحفي.

ولاتعد تلك المرة الأولى التي يرى فيها الأميركيون تماثيل عارية لمرشح الحزب الجمهوري، ففي عام 2016، ظهرت خمسة تماثيل عارية لترامب في نيويورك وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس وكليفلاند وسياتل.

وركب الفنانون التمثال قبل شهر واحد فقط من الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل .

ومن المتوقع أن ينتقل المشروع إلى مدن أخرى، على غرار ترامب نفسه الذي كان يتنقل في أنحاء البلاد في محطات حملته الانتخابية، ولم يعلن الفنانون عن موعد عرض التماثيل الأخرى أو مواقعها حتى الآن، وفقًا لما ذكرته صحيفة The Wrap.